المانيا تشك في رغبة اسرائيل في المضي نحو حل الدولتين

شككت المانيا الاربعاء في رغبة اسرائيل في تحقيق حل الدولتين وذلك بعد اعلانها عن تسريع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية مبدية "قلقها العميق" لذلك.



وكانت المانيا تكتفي حتى الان بتاكيد ان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية يشكل عقبة امام عملية السلام واقامة دولة فلسطينية مستقلة، لكن دون التشكيك في رغبة اسرائيل في التوصل الى ذلك.

الإعلان

عريقات "صدم" من الصمت الاميركي

من جهة اخرى، وفي ما يتعلق بالاستيطان الاسرائيلي، اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات انه صدم امام صمت البيت الابيض الثلاثاء ازاء اعلان اسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة، داعيا ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى توضيح موقفها.