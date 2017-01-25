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بالفيديو: أخيرًا...هذا هو سرّ لمعان الشعر في الإعلانات

publishing date: 25/01/2017 11:50:33
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بالفيديو: أخيرًا...هذا هو سرّ لمعان الشعر في الإعلانات
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نشرت صحيفة "بي بي سي"مقطع فيديو شرحت خلاله كيف يتم تصوير إعلانات مستحضرات العناية بالشعر لجعل الشعر لامعًا وخلابًا.

 
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ومن بين الطرق المختلفة المتّبعة، استخدام خصلات الشعر المستعار، تسليط ضوء باللون الأبيض على الوجه والشعر بالإضافة إلى اتباع وسائل لا يراها المشاهد لرفع الشعر.

 

وقال خبيرفي الشعر إنه يمكن أن يرتدي أحد أعضاء طاقم التصوير زياً بلون الخلفية ويعبث بالشعر الذي يبدو كأنه يتحرك بطريقة طبيعية.

 

ولم يزوّد الفيديو المشاهدين بأي نصائح تمكّنهم من الحصول على شعر لامع ومشابه لشعر السيدات في الإعلانات، بل اقتصر على كشف أسرار الخدع التي تستخدم خلال تصوير هذه الإعلانات.

 
 
 
 
 
 
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