معلومات عليك حذفها عن صفحتك على موقع فيسبوك!

باتت مواقع التواصل الإجتماعي الوسيلة الأسهل والأكثر استخدامًا لتلقّي أحدث الأخبار والتواصل مع الأصدقاء في كلّ بلدان العالم. ولكن يتزامن استخدام هذه المواقع مع مخاطر يمكن تجنّبها إذا درسنا\

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بدقة ما ننشره على صفحاتنا الخاصة على هذه المواقع.

ومن بين الأمور التي يجب أن تمتنع عن مشاركة الآخرين بها على موقع فايسبوك المعلومات التالية:

- رقم هاتفك: لن تنشر شركة فايسبوك معلومات خاصة عنك مثل رقم الهاتف لكن باستطاعة الكثيرين اختراق صفحتك الخاصة على الموقع واستخدامها لغايات غير بريئة.

- لا تنشر صورًا لك في وضعيات محرجة أو يعتبرها الآخرون غير ملائمة لأنها قد تؤثر سلبًا على مستقبلك المهني. كلّ ما عليك فعله هو مسح هذه الصور أو تعزيز الخصوصية على صفحتك الخاصة

لأن مواقع التواصل الإجتماعي باتت مرجعًا أساسيًا لقبول توظيف الأشخاص أو رفضهم.

- لا تذكر تاريخ ميلادك لأنه يصبح من السهل قرصنة صفحتك والإستفادة من معلوماتك الشخصية.

- لا ينبغي عليك أن تذكر مكان تواجدك أو عنوان منزلك. بالإضافة، لا يجب أن تذكر مواعيد سفرك لأنكّ بذلك قد تعرض منزلك للخطر.

- لا تضيف رب عملك على قائمة أصدقائك لكي تحمي خصوصية حياتك الشخصية ولكي لا تعرّض مهنتك للخطر بسبب ما تنشره على صفحتك الخاصة.

