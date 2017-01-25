خطف واعدام خمسة عمال حكوميين شمال شرقي بغداد

قتل خمسة عمال عراقيين يعملون لدى شركة "حمورابي" الحكومية للمقاولات بعد اختطافهم صباح الاربعاء من مقر عملهم في خانقين، في محافظة ديالى، شمال شرق بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية.

ورجحت المصادر وقوف تنظيم داعش وراء الخطف والقتل.

وأوضح قائمقام قضاء خانقين محمد ملا حسن ان "مسلحين من داعش اقتحموا مقر شركة حمورابي في منطقة نفط خانه، وخطفوا خمسة من العاملين ثم قاموا باعدامهم بعد ساعات".

واكد المتحدث باسم دائرة صحة ديالى "تلقي جثث خمسة من العاملين في شركة حمورابي، عثر على جثثهم قرب مقر الشركة ".