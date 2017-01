بالأسماء... هذه هي اللائحة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2017!

الإعلان

أعلن المشرفون على تنظيم جوائز الأوسكار عن الترشيحات النهائية للدورة 89 للجائزة التي ستُعلن أسماء الفائزين بها في الحفل المُقرّر بتاريخ 26 شباط القادم في هوليوود.ويذكر أن فيلم "لا لا لاند" قد تصدّر قائمة هذه الترشيحات، بـ 14 ترشيحاً اندرجت تحت جوائز أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة.إليكم اللائحة الكاملة للمرشحين للجائزة:أفضل فيلم:- Arrival- Fences- Hacksaw Ridge- Hell or High Water- Hidden Figures- La La Land- Lion- Manchester By the Sea- Moonlightأفضل تصوير سينمائي:- Arrival- La La Land- Lion- Moonlight- Silenceأفضل ممثل في دور مساعد:- ماهيرشالا علي عن فيلم "Moonlight"- جيف بريدجز عن فيلم "Hell or High Water"- لوكاس هيدجس عن فيلم "Manchester By the Sea"- ديف باتل عن فيلم "Lion"- مايكل شانون عن فيلم "Nocturnal Animals"أفضل فيلم وثائقي (طويل):- Fire at Sea- I Am Not Your Negro- Life, Animated- OJ: Made in America- 13thأفضل فيلم وثائقي (قصير):- Extremis- 4.1 Miles- Joe's Violin- Watani: My Homeland- The White Helmetsأفضل فيلم بلغة أجنبية:- Land of Mine- A Man Called Ove- The Salesman- Tanna- Toni Erdmannأفضل ممثل:- كايسي افليك عن فيلم "Manchester By The Sea"- اندرو غارفيلد عن فيلم "Hacksaw Ridge"- راين غوسلينغ عن فيلم "La La Land"- فيغو مورتينسن عن فيلم "Captain Fantastic"- دينزل واشنطن عن فيلم "Fences"أفضل تصميم أزياء:- Allied- Fantastic Beasts and Where to Find Them- Florence Foster Jenkins- Jackie- La La Landأفضل مخرج:- داميان شازيل عن فيلم "La La Land"- باري جينكينز عن فيلم "Moonlight"- كينيث لونيرجان عن فيلم "Manchester By the Sea"- دينيس فيلنوف عن فيلم "Arrival"- ميل جيبسون عن فيلم "Hacksaw Ridge"أفضل ممثلة:- ناتالي بورتمان عن فيلم "Jackie"- ايما ستون عن فيلم "La La Land"- ميريل ستريب عن فيلم "Florence Foster Jenkins"- ايزابيل هوبيرت عن فيلم "Elle"- روث نيغا عن فيلم "Loving"أفضل ممثلة في دور مساعد:- فيولا دافيس عن فيلم "Fences"- اوكتافيا سبنسر عن فيلم "Hidden Figures"- نيكول كدمان عن فيلم "Lion"- ناعومي هاريس عن فيلم "Moonlight"- ميشيل وليامز عن فيلم "Manchester By the Sea"أفضل سيناريو أصلي:- كينيث لونرغان عن فيلم "Manchester By the Sea"- داميان شازيل عن فيلم "La La Land"- تايلور شيريدان عن فيلم "Hell or High Water"- مايك ميلز عن فيلم "20th Century Women"- يورغوس لانثيموس، إيفثيميس فيليبو عن فيلم "The Lobster"أفضل سيناريو مقتبس:- أوغوست ويلسون عن فيلم "Fences"- باري جينكينز عن فيلم "Moonlight"- لوك دافيس عن فيلم "Lion"- أليسون شراودر، ثيودور ميلفي عن فيلم "Hidden Figures"- إريك هايسيرير عن فيلم "Arrival"أفضل فيلم رسوم متحركة:- Zootopia- Kubo and the Two Strings- Moana- The Red Turtle- My Life as a Zucchiniأفضل مونتاج صوتي:- Arrival- Deepwater Horizon- Hacksaw Ridge- La La Land- Sullyأفضل مزج موسيقي:- Arrival- Hacksaw Ridge- La La Land- Rogue One: A Star Wars Story- Hours: The Secret Soldiers of Benghazi13أفضل تأثيرات بصرية:- Rogue One: A Star Wars Story- The Jungle Book- Doctor Strange- Kubo and the Two Strings- Deepwater Horizonأفضل مونتاج سينمائي:- La La Land- Arrival- Hacksaw Ridge- Hell or High Water- Moonlightأفضل مكياج وتصفيف شعر:- A Man Called Ove- Star Trek Beyond- Suicide Squadأفضل موسيقى أصلية:- Audition عن فيلم " La La Land"- Can't Stop The Feeling عن فيلم "Trolls"- City of Stars عن فيلم "La La Land"- The Empty Chair عن فيلم "The James Foley Story"- How Far I'll Go عن فيلم "Moana"أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:- Blind Vaysha- Borrowed Time- Pear Cider and Cigarettes- Pearl- Piperأفضل فيلم قصير:- Ennemis Interieurs- La Femme et le TGV- Silent Nights- Sing- Timecodeأفضل تصميم إنتاج:- La La Land- Passengers- Arrival- Fantastic Beasts and Where to Find Them- Hail, Caesar!أفضل موسيقى تصويرية:- Moonlight- Passengers- La La Land- Lion- Jackie