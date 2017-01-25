بالصور - 252 لاعب سلة خضعوا للتجارب في المحافظات اللبنانية

اختتم الاتحاد اللبناني لكرة السلة التجارب لاختيار عناصر المنتخب الوطني (مواليد 2001 وما فوق) والتي أقيمت على مدى اسبوعين في كافة المحافظات اللبنانية .

وبعد التجارب التي جرت على ملعبي نادي غزير (شارك 89 لاعب) ومجمّع الرئيس فؤاد شهاب (شارك 62 لاعب) لمحافظتي جبل لبنان وبيروت ،أقيمت تجارب محافظة الشمال على ملعب جامعة المنار في طرابلس بمشاركة 31 لاعب.اما تجارب محافظة البقاع فأقيمت على ملعب راهبات القلبين الأقدسين في زحلة بمشاركة 42 لاعب .واختتمت التجارب في محافظة الجنوب بمشاركة 28 لاعب في "قاعة الرئيس نبيه برّي الرياضية" في الصرفند .

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وحضر نائب رئيس الاتحاد وعضو لجنة المنتخبات الوطنية سليم فوال وعضو الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية ياسر الحاج .

أشرف على التجارب المدرب الصربي فينكو باكيتش ومساعده المدرب شفيق طه والمدير الاداري مارك قزح.وبذلك يكون العدد الاجمالي للمشاركين في التجارب 252 لاعب. هذا وسيختار الجهاز الفني خمسين لاعب على ان يخفّض العدد لاحقاً الى عشرين وصولاً الى التشكيلة النهائية والمحددة 15 لاعب حيث سيبلّغ الاتحاد اللبناني لكرة السلة اتحاد غرب آسيا باسماء التشكيلة النهائية للمنتخب اللبناني لهذه الفئة العمرية.

يشار الى ان منتخب لبنان لتحت ال16 سنة سيشارك في بطولة غرب آسيا التي ستجري بين 17 و21 نيسان المقبل والمؤهلة الى بطولة آسيا التي ستقام في حزيران المقبل.