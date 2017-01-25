مجموعة المصمم طوني ورد لربيع وصيف 2017

طبعت مجموعة المصمم العالمي طوني ورد لكوتور ربيع صيف 2017 بصمة مميزة ضمن أسبوع الموضة في باريس. وقد عرضت في صالة الـORATOIRE DU LOUVRE الخلابة بحضور شخصيات فنيّة واجتماعيّة وإعلاميّة بارزة من مختلف الجنسيات.

ودُهش المدعوون بالمجموعة المستوحاة من المرأة البيزنطية Aelia Eudocia التي عكس طوني ورد جرأتها وحداثتها في تصاميمه، إذ إنّ روعة العصر البيزنطي مجسدة في مزيج خلاب من الألوان والأقمشة والقصات الملوكية بأنماط تقليدية مبتكرة بنظرة المصمم المعاصرة