شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 27 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
كلام الناس
06:30
كلام الناس
القائمة
موضة وجمال
25 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

مجموعة المصمم طوني ورد لربيع وصيف 2017

publishing date: 25/01/2017 13:12:49
episodes
مجموعة المصمم طوني ورد لربيع وصيف 2017
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

طبعت مجموعة المصمم العالمي طوني ورد لكوتور ربيع صيف 2017 بصمة مميزة ضمن أسبوع الموضة في باريس. وقد عرضت في صالة الـORATOIRE DU LOUVRE الخلابة بحضور شخصيات فنيّة واجتماعيّة وإعلاميّة بارزة من مختلف الجنسيات.

ودُهش المدعوون بالمجموعة المستوحاة من المرأة البيزنطية Aelia Eudocia التي عكس طوني ورد جرأتها وحداثتها في تصاميمه، إذ إنّ روعة العصر البيزنطي مجسدة في مزيج خلاب من الألوان والأقمشة والقصات الملوكية بأنماط تقليدية مبتكرة بنظرة المصمم المعاصرة

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact