نقشت حرية التعبير

سوق نخاسة , عاهرة , فارغة , عوانس , كاباريه , نساؤنا شرا.... وراء كل هذه التعابير التي تخدش الحياء , سر واحد ....

خُدشت الذكورية, وولى فعلا الزمن الذي تبحث فيه الام عن زوجة تعتبرها هي محترمةً لولدها, او يبحث الرجل فيه بين تشكيلة من الفتيات, عمن يعتبرها هو الانسبَ له . ولى زمن كلمة عوانس, وجاء الزمن الذي تقف فيه المرأة لتجاهر بخياراتها وبحبها وبعاطفتها, وحتى بحياتها الجنسية .

لم يُخدش حياء معظم الوزراء والنواب, عندما قُتلت منال عاصي ورقية وهبي ورولا يعقوب وغيرُهن, على ايدي ازواجهن, ولم نر اياً منهم يقف وراء المحامل البيض لهذه السيدات .

لم يخرج احد منهم ليعلن انه قال لابنته: سأشرِّع, هذا إن كان فعلا يجيد التشريع, لاحميك من وحش قد تصادفينه في حياتك .

لم يتصل احد من النواب الـ128 ومن الوزراء الثلاثين ليسأل من هي الشيخة التي يحتجزها شقيقها في غرفة منذ ايام لانه يمنع خروجها الا برفقة مَحْرم, ولم يتهافت اللاهثون وراء القيم الاخلاقية ليوقعوا على قانون التحرش الجنسي, بل هزئوا من زميل لهم هو النائب غسان مخيبر قائلين له : ليك شو بالو !

نعم, ولى زمن الاسقاطات الاجتماعية والنفسية على المرأة ومعها المجتمع, تحت حجج القيم الاخلاقية والدينية, وجاء الزمن الذي وجب فيه التساؤل عن المعنى الحقيقي لخدش الحياء , وعن: من يصنف من ؟

جاء الزمن الذي سيَسمح لثلاثين فتاة ومئاتِ الالاف غيرِهن من رفع دعاوى في حق كل من سولت له نفسه التحرشَ بهن ونعتَهن بكلمات تخدش الحياء .

انه زمن حرية التعبير ,التي تنتفي حكما عندما ينتصر السكوت على الصوت, وعلى الصوت والصورة . انه الزمن لوضع حد لقانون بال يتفرج على منظومة الاعلام اللبنانية , مدماكِ الحرية في الشرق كله , تنهار من صحفها الى اذاعاتها وصولا الى اعلامها المرئي .

انه زمن المواطن وحريةِ تعبيره وتصويته, وحسْنِ اختياره نوابه ال 128 , الاتي حكما عبر صناديق الاقتراع, على اساس قانون عادل وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم مدماكه.