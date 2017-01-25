ترامب يوقع مرسوما لتشييد جدار مع المكسيك

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب مرسوما يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الاكثر رمزية ابان حملته الانتخابية. ودافع ترامب عن اطلاق ، مؤكدا ان واشنطن استعادت السيطرة على حدودها.
وبعد خمسة ايام من توليه منصبه، وقع الرئيس الجمهوري ايضا مرسوما آخر حول التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد "مدن الملجأ" التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.
مسودة أمر لترامب تطلب خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا وغيرها
من جهة أخرى، أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن أمرا تنفيذيا أعد ليوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوجه وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين المدنيين داخل سوريا وغيرها من الدول القريبة.
وتقول المسودة "توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوما من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث."