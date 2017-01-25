ترامب يوقع مرسوما لتشييد جدار مع المكسيك

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب مرسوما يطلق مشروع بناء الجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، الوعد الاكثر رمزية ابان حملته الانتخابية. ودافع ترامب عن اطلاق ، مؤكدا ان واشنطن استعادت السيطرة على حدودها.

وبعد خمسة ايام من توليه منصبه، وقع الرئيس الجمهوري ايضا مرسوما آخر حول التطبيق الصارم لقوانين الهجرة يتضمن خصوصا تدابير ضد "مدن الملجأ" التي تؤوي المهاجرين غير الشرعيين.

الإعلان

مسودة أمر لترامب تطلب خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا وغيرها