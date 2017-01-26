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26 كانون الثاني 2017
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أسرار الصحف 26-01-2017

publishing date: 26/01/2017 01:14:28
episodes
أسرار الصحف 26-01-2017
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النهار: 

*يجمع عدد من السياسيّين على الإشادة بالعمل الأمني الذي منع عملية انتحاريّة ويعتبرونه إنجازاً وقال مرجع: "كان يجب عدم السماح لبعض الإعلام بالتشكيك فيه إلى هذه الدرجة". 

*من المتوقّع أن يُعلن عدد من النواب تباعاً عزوفهم عن الترشّح في الانتخابات المقبلة بعدما لمسوا رغبة في تغيير الأسماء لدى رؤساء اللوائح. 
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*قالت إعلاميّة قريبة من وزير فاعل إن التعيينات العسكريّة والأمنيّة لن تتأخّر عن طاولة مجلس الوزراء. 

*أكد مرجع سياسي أن أهالي بعلبك الهرمل براء من الخطف ويقتصر الأمر على 100 أزعر على الدولة أن تقبض عليهم. 

المستقبل: 

* يقال إن شكاوى عديدة من تأخّر بتّ ملفات قضائية عالقة عند محاكم دينية قد وصلت الى مسامع زعيم أثناء استقباله وفداً نسائياً كبيراً قبل أسبوعين للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية للطائفة. 

الجمهورية: 

*تلقّى وزير سابق نصيحة بعدم تشكيل لائحة في إحدى المناطق الشمالية والإكتفاء بدعم لائحة معارضة لتيار سياسي كان ينتمي له. 

*أكد مرجع أمني كبير أن التشكيك بإنجاز "الكوستا" لن يدفع بالأجهزة الأمنية لكشف وسائلها الحديثة للإرهابيّين. 

*يُكثّف أحد التيارات مشاوراته لحسم أسماء المرشحين خصوصاً في الشمال لأن حجم المواجهة كبير. 

البناء: 

*سياسي كبير متحمّس جداً لقانون انتخابات وفق قاعدة النسبية يدرس إمكان حشد جمهوره في الشارع لإعلان رفضه قانون الستين وتأييده للنسبية، لكن الشخصية المشار إليها تخشى أن يحصل ما ليس في الحسبان وافتعال إشكالات أمنية مع جماهير أخرى مناوئة للنسبية، وبذلك تطير الانتخابات وقانونها، وهذا ما لا تريده تلك الشخصية التي تسعى إلى إجراء الانتخابات بقوة وفق قانون جديد يرضي جميع الأطراف.
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