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26 كانون الثاني 2017
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لمن قال وهاب "كاذب"؟

publishing date: 26/01/2017 03:12:00
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لمن قال وهاب &quot;كاذب&quot;؟
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أعلن الوزير السابق وئام وهاب أنه "إكتفينا من قصائد النفاق من قبل كل المتعاطفين مع حقوق الدروز"، مشيرا الى أن المهتم بحق الدروز عليه تأييد إستحداث مجلس شيوخ يترأسه درزي.

وأكد وهاب مغردا على تويتر أن من يتلطى وراء مطالب فئة درزية تتمسك بقانون الستين "فهو كاذب ويريد القانون الحالي الذي لم يقنعنا أحد بعد بمصلحتنا به."
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وقال وهاب "تناتشوا الوزارات أمام أعيننا وتركوا لنا الفتات والآن يتدخلون لمصلحة فريق ضد آخر داخل الطائفة ويتلطون خلفه لأنهم يريدون الستين. الإستماتة ليست على حقوق الطوائف وهي مؤمنة في أي قانون بل هي على حصص النفط وهم يتصرفون كأنهم سيعيشون مائتي عام."
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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