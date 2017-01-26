استراليا احتفلت بعيدها الوطني الـ 229... وآلاف الأستراليين يحتجون

احتفلت استراليا بعيدها الوطني ال 229 في ذكرى نزول الكابتن آرثر فيليب على شاطىء سيدني كوف سنة 1788، حيث شهدت كل الولايات والمقاطعات سلسلة من النشاطات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية، ومنح 16 الف مهاجر الجنسية الاسترالية.

وقد تم اختيار البروفيسور الن ماكاي سيم للقب الشخصية المثالية الاسترالية للعام تقديرا لأبحاثه الطبية في الجهاز العصبي وخصوصا الخلايا الجذعية.

كما تم تكريم خمسة أشخاص من أبناء الجالية اللبنانية والعربية ومنحهم ميدالية أستراليا وهم: المدير التننفيذي لبريد أستراليا أحمد فاعور Ao، رئيسة المؤسسة الأسترالية اللبنانية فاديا بوداغر غصين AM، رئيس تحرير "التلغراف" أنطوان القزي OAM، رئيس غرفة التجارة الأسترالية العربية رولاند جبور OAM (ملبورن)، ورجل الأعمال خليل شاهين OAM (أدليد).