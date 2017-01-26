الجميّل: لاعلان حال الطوارئ الاقتصادية

عدد سكان ألمانيا يصل إلى رقم قياسي عند 82.8 مليون بسبب المهاجرين
قطعوا البصل ووزّعوا القطع في المنزل
قتله وفر الى سوريا
زوبعة take me out تنتهي في فنجان قهوة
هل ستعتذر الليلة على المسرح؟
اعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بان الحزب سيحاول الخروج بافكار جديدة بما اننا على أبواب اقرار الموازنة ، آملاً ان تكون الافكار بتصرف الدولة اللبنانية، موضحاً ان هدف الموازنة محاربة البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
وطالب الجميّل في خلال مؤتمر صحافي باعلان حال الطوارئ الاقتصادية ، مشدداً على ضرورة وضع موازنة ورؤية اقتصادية للدولة ، معتبراً أن أي زيادة للضرائب ستكون كارثة ، قائلاً:" الحل ليس بزيادة الضرائب على المؤسسات لاننا بذلك نؤذي اللبنانيين واذا كان هدفنا المحافظة على عمل اللبنانيين يجب ان نحافظ على المؤسسات".