الجميّل: لاعلان حال الطوارئ الاقتصادية

اعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بان الحزب سيحاول الخروج بافكار جديدة بما اننا على أبواب اقرار الموازنة ، آملاً ان تكون الافكار بتصرف الدولة اللبنانية، موضحاً ان هدف الموازنة محاربة البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

الإعلان

وطالب الجميّل في خلال مؤتمر صحافي باعلان حال الطوارئ الاقتصادية ، مشدداً على ضرورة وضع موازنة ورؤية اقتصادية للدولة ، معتبراً أن أي زيادة للضرائب ستكون كارثة ، قائلاً:" الحل ليس بزيادة الضرائب على المؤسسات لاننا بذلك نؤذي اللبنانيين واذا كان هدفنا المحافظة على عمل اللبنانيين يجب ان نحافظ على المؤسسات".