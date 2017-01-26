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26 كانون الثاني 2017
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الجميّل: لاعلان حال الطوارئ الاقتصادية

publishing date: 26/01/2017 04:16:15
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اعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بان الحزب سيحاول الخروج بافكار جديدة  بما اننا على أبواب اقرار الموازنة ، آملاً ان تكون الافكار بتصرف الدولة اللبنانية، موضحاً ان هدف الموازنة محاربة البطالة وخلق فرص عمل جديدة.

 
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وطالب الجميّل في خلال مؤتمر صحافي  باعلان حال الطوارئ الاقتصادية ، مشدداً على ضرورة وضع موازنة ورؤية اقتصادية للدولة ، معتبراً أن أي  زيادة للضرائب ستكون كارثة ، قائلاً:" الحل ليس بزيادة الضرائب على المؤسسات لاننا بذلك نؤذي اللبنانيين واذا كان هدفنا المحافظة على عمل اللبنانيين يجب ان نحافظ على المؤسسات". 

 
 
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