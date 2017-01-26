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26 كانون الثاني 2017
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هل تختبر الصين صاروخ جو- جو طويل المدى ؟

publishing date: 26/01/2017 04:14:50
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هل تختبر الصين صاروخ جو- جو طويل المدى ؟
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أفادت صحيفة صينية رسمية اليوم بأن بكين ربما تختبر صاروخ جو- جو جديدا طويل المدى يمكنه إصابة طائرة إنذار مبكر وطائرة تتزود بالوقود في الجو وذلك بعد نشر صور للصاروخ على الإنترنت.

 
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 ويشرف الرئيس شي جين بينغ على برنامج طموح لتحديث الجيش يتضمن طائرات لا تكتشفها أجهزة الرادار وحاملات طائرات. كما اختبرت الصين صواريخ مضادة للأقمار الصناعية.

 

 ويمثل ذلك تطويرا لقدرة الصواريخ الصينية الحالية التي لا يتجاوز مداها 100 كيلومتر.

 

 ولم تعلق القوات الجوية بعد رسميا على الصاروخ الجديد.

 

 وتنشر وسائل الإعلام الصينية الرسمية دوريا تقارير بشأن الأسلحة الجديدة قبل أن يصدر تأكيد رسمي على وجودها.
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