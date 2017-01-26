شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 27 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
كلام الناس
06:30
كلام الناس
القائمة
أخبار دولية
26 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

الحوثيون يواصلون الدفاع عن المخا ...ومقتل 27 في معارك جديدة

publishing date: 26/01/2017 05:16:44
episodes
الحوثيون يواصلون الدفاع عن المخا ...ومقتل 27 في معارك جديدة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

واصل المتمردون الحوثيون الدفاع عن مدينة المخا المطلة على البحر الاحمر في جنوب غرب اليمن رغم محاصرتهم من قبل القوات الحكومية وسط معارك متواصلة واعمال قصف جوي قتل فيها 27 مقاتلا من الطرفين في الساعات الاخيرة، وفقا لمصادر عسكرية وطبية.

 

وقال مسؤول في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس الخميس "المعارك لم تتوقف بين قوات (الرئيس المعترف به عبد ربه منصور) هادي والحوثيين في المخا حيث لا يزال وسط المدينة بيد الحوثيين فيما تمكنت قوات هادي من التواجد في اطراف المدينة من ثلاثة محاور بعد سيطرتها على الميناء".

 
الإعلان

 واضاف "قطعت قوات هادي الخط الرابط المؤدي من مدينة تعز الى المخا".

 

وشدد على ان "قوات هادي تحاصر المدينة والمعركة محسومة لصالح هذه القوات ولم يبق امام الحوثيين المتواجدين في الداخل سوى تسليم انفسهم او الخروج من الجهة الشمالية اتجاه منطقة الخوخة المجاورة والتابعة للحديدة".
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact