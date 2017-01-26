الحوثيون يواصلون الدفاع عن المخا ...ومقتل 27 في معارك جديدة

واصل المتمردون الحوثيون الدفاع عن مدينة المخا المطلة على البحر الاحمر في جنوب غرب اليمن رغم محاصرتهم من قبل القوات الحكومية وسط معارك متواصلة واعمال قصف جوي قتل فيها 27 مقاتلا من الطرفين في الساعات الاخيرة، وفقا لمصادر عسكرية وطبية.

وقال مسؤول في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس الخميس "المعارك لم تتوقف بين قوات (الرئيس المعترف به عبد ربه منصور) هادي والحوثيين في المخا حيث لا يزال وسط المدينة بيد الحوثيين فيما تمكنت قوات هادي من التواجد في اطراف المدينة من ثلاثة محاور بعد سيطرتها على الميناء".

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واضاف "قطعت قوات هادي الخط الرابط المؤدي من مدينة تعز الى المخا".

وشدد على ان "قوات هادي تحاصر المدينة والمعركة محسومة لصالح هذه القوات ولم يبق امام الحوثيين المتواجدين في الداخل سوى تسليم انفسهم او الخروج من الجهة الشمالية اتجاه منطقة الخوخة المجاورة والتابعة للحديدة".