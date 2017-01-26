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26 كانون الثاني 2017
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تركيا تؤيد اقامة مناطق آمنة في سوريا...وموسكو: واشنطن لم تنسق معنا

publishing date: 26/01/2017 05:23:31
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تركيا تؤيد اقامة مناطق آمنة في سوريا...وموسكو: واشنطن لم تنسق معنا
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 أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تنتظر نتائج تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقامة مناطق آمنة في سوريا مشيرا إلى أن تركيا تؤيد منذ فترة إقامة مثل هذه المناطق.

وفي سياق متصل أشار متحدث باسم الكرملين الى أن الولايات المتحدة لم تنسق مع روسيا بشأن خطط المناطق الآمنة في سوريا، داعيا الحكومة الأميركية الى التفكير في العواقب المحتملة لإقامة مناطق آمنة في سوريا.

 

الى ذلك، اعلن حزب الاتحاد الديموقراطي ابرز فصيل كردي معارض في سوريا الجمعة تلقيه دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بعد ان كانت تركيا عارضت بشدة حضوره محادثات السلام في استانا.

 

  

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