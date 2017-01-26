الوجه الآخر لأحلام.. تغسل رجل زوجها وتقبّلها!

"#احلام_تبوس_رجل_زوجها" هو الوسم الأكثر تداولاً في الساعات الماضية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك بعد تغريدة مثيرة للجدل أطلقتها الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها.

في التفاصيل، كشفت الفنانة أحلام لمعجبيها عن وجهها الآخر الّذي يظهر في علاقتها الزوجية، فكتبت "أنا أطبخ لزوجي وأغسل له رجله والله ما زادني الا حب عند زوجي ويقول الحمد لله اللي أكرمني بك تحياتي عزيزتي المغرورة". وأضافت في تغريدةٍ ثانية "اقسم بالله اغسل رجوله وش ذي المشكلة وانا احلام واغسل رجوله لي جا تعبان بالماي والملح وأبوس رجله اقسم بالله أني صادقه وما ينقصني بالعكس".

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