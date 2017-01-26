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26 كانون الثاني 2017
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واشنطن تحذر رعاياها من مخاطر تعرضهم لهجمات في تركيا

publishing date: 26/01/2017 06:05:18
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واشنطن تحذر رعاياها من مخاطر تعرضهم لهجمات في تركيا
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حذرت واشنطن رعاياها من مخاطر متزايدة بتعرضهم لهجمات في تركيا وذلك على خلفية تصعيد في الخطاب المعادي للولايات المتحدة.

 

وحذرت وزارة الخارجية الاميركية في بيان صدر مساء الاربعاء على موقعها الالكتروني رعاياها من "مخاطر متزايدة بحصول هجمات"، ودعتهم الى "تقييم دقيق لضرورة توجههم الى تركيا في الوقت الحالي".

 

وتابعت الوزارة "كما ان التصعيد في الخطاب المعادي للاميركيية يمكن ان يحمل افرادا معزولين على تنفيذ اعمال عنف ضد رعايا اميركيين".

 
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 وياتي التحذير في الوقت الذي تشهد فيه تركيا حملة غير مسبوقة من الاعتداءات التي تنسبها الى المتمردين الاكراد او تنظيم الدولة الاسلامية.
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