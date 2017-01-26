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بالفيديو: بعد منع التصوير.. نيشان يكشف تفاصيل جنازة والد ميريام فارس

publishing date: 26/01/2017 06:27:02
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بالفيديو: بعد منع التصوير.. نيشان يكشف تفاصيل جنازة والد ميريام فارس
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تحت عنوان "الإعلامي نيشان يتحدّث عن ميريام فارس في عزاء والدها وسبب منعها للإعلام من تغطية العزاء"، تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة فيديوهات نشرها نيشان عبر حسابه الخاص بسناب شات لشرح تفاصيل جنازة والد ميريام فارس.
في التفاصيل، أعلن الإعلامي نيشان أنه تقدّم بواجب العزاء للفنانة ميريام فارس ولفته رقي حزنها وخصوصيته. وتابع "تحدّثنا عن فقدان الأب والشعور الّذي ينتابنا عندما نفقد فرد من عائلتنا، فلفتتني الخصوصية في حزن ميريام فارس ولذلك منعت التصوير". وأضاف نيشان "سألت ميريام فارس لماذا رفضت أن تلتقط الكاميرات الصور؟ فأجابت: من حقي أن أحزن وأنتحب أبي على طريقتي من دون تصوير".
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