بالفيديو: بعد منع التصوير.. نيشان يكشف تفاصيل جنازة والد ميريام فارس

عدد سكان ألمانيا يصل إلى رقم قياسي عند 82.8 مليون بسبب المهاجرين
قطعوا البصل ووزّعوا القطع في المنزل
قتله وفر الى سوريا
زوبعة take me out تنتهي في فنجان قهوة
هل ستعتذر الليلة على المسرح؟
. الاعلامي نيشان يتحدث عن ميريام فارس في عزاء والدها وسبب منعها للاعلام من تغطية العزاء. . . . . . . . . #بلقيس #روان_بن_حسين #هنادي_الكندري #السعوديه #حليمه_بولند #شجون #احلام_الشامسي #شيلاء_سبت #البحرين #نصره_الحربي #مريم_حسين #سوريا #نانسي_عجرم #خلود #الكويت #الرياض #هيا_عبدالسلام #خلود_امين #نيشان #هيفاء_وهبي #مصر #لبنان #العراق #الكويت #تركيا #ساره_الودعاني #ميريام_فارس
A video posted by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andafter__ksa) on Jan 25, 2017 at 8:37am PST
. الاعلامي نيشان يتحدث عن ميريام فارس في عزاء والدها وسبب منعها للاعلام من تغطية العزاء. . . . . . . . . #بلقيس #روان_بن_حسين #هنادي_الكندري #السعوديه #حليمه_بولند #شجون #احلام_الشامسي #شيلاء_سبت #البحرين #نصره_الحربي #مريم_حسين #سوريا #نانسي_عجرم #خلود #الكويت #الرياض #هيا_عبدالسلام #خلود_امين #نيشان #هيفاء_وهبي #مصر #لبنان #العراق #الكويت #تركيا #ساره_الودعاني #ميريام_فارس
A video posted by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andafter__ksa) on Jan 25, 2017 at 8:37am PST