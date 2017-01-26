باسيل التقى موغريني: لإعادة النازحين الى أرضهم

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أعلن وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقاء فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنه سيتم التعاون مع الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد.ودعا باسيل إلى حل سريع للأزمة السورية ولإعادة النازحين السوريين إلى أرضهم.واشار باسيل الى تنظيم مؤتمرا ضد الارهاب الأسبوع المقبل.من جهتها، أعلنت موغريني العمل على مساعدة لبنان لتحمل أعباء اللاجئين السوريين مضيفة "نثق في إمكانية التوصل لحل بشأن تقاسم السلطة في سوريا."وقدمت موغريني رسالة تضامن ودعم من أوروبا إلى السلطات في لبنان مشيرة الى وجوب ضمان عمل الحكومة اللبنانية من دون عراقيل لمصلحة الشعب.