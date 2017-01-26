شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 27 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
كلام الناس
06:30
كلام الناس
القائمة
أخبار محلية
26 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

باسيل التقى موغريني: لإعادة النازحين الى أرضهم

publishing date: 26/01/2017 06:53:00
episodes
باسيل التقى موغريني: لإعادة النازحين الى أرضهم
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 
أعلن وزير الخارجية جبران باسيل بعد لقاء فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنه سيتم التعاون مع الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد.

ودعا باسيل إلى حل سريع للأزمة السورية ولإعادة النازحين السوريين إلى أرضهم.

واشار باسيل الى تنظيم مؤتمرا ضد الارهاب الأسبوع المقبل.
الإعلان


من جهتها، أعلنت موغريني العمل على مساعدة لبنان لتحمل أعباء اللاجئين السوريين مضيفة "نثق في إمكانية التوصل لحل بشأن تقاسم السلطة في سوريا."

وقدمت موغريني رسالة تضامن ودعم من أوروبا إلى السلطات في لبنان مشيرة الى وجوب ضمان عمل الحكومة اللبنانية من دون عراقيل لمصلحة الشعب.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact