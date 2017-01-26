ما السؤال الذي لم يرد عليه باسيل امام "فيديريكا"...وما علاقة جريمة العاقورة به؟

عدد سكان ألمانيا يصل إلى رقم قياسي عند 82.8 مليون بسبب المهاجرين
تعتبر العيون الزرقاء من أكثر
قتله وفر الى سوريا
زوبعة take me out تنتهي في فنجان قهوة
هل ستعتذر الليلة على المسرح؟
ما حبّيت ردّ على سؤال امام فيديريكا عما اذا طلبنا استرداد السوري الذي قتلنا في العاقورة لأن الجواب هو انو لازم نعمل اكتر بكتير من هيك ...
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 26, 2017
ما حبّيت ردّ على سؤال امام فيديريكا عما اذا طلبنا استرداد السوري الذي قتلنا في العاقورة لأن الجواب هو انو لازم نعمل اكتر بكتير من هيك ...