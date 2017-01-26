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ما السؤال الذي لم يرد عليه باسيل امام "فيديريكا"...وما علاقة جريمة العاقورة به؟

publishing date: 26/01/2017 07:14:25
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ما السؤال الذي لم يرد عليه باسيل امام &quot;فيديريكا&quot;...وما علاقة جريمة العاقورة به؟
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غرّد وزير الخارجية جبران باسيل بعد مؤتمر مشترك مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية : "ما حبّيت ردّ على سؤال امام فيديريكا عما اذا طلبنا استرداد السوري الذي قتلنا في العاقورة لأن الجواب هو انو لازم نعمل اكتر بكتير من هيك ..."
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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