ما السؤال الذي لم يرد عليه باسيل امام "فيديريكا"...وما علاقة جريمة العاقورة به؟

ما حبّيت ردّ على سؤال امام فيديريكا عما اذا طلبنا استرداد السوري الذي قتلنا في العاقورة لأن الجواب هو انو لازم نعمل اكتر بكتير من هيك ... — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 26, 2017

غرّد وزير الخارجية جبران باسيل بعد مؤتمر مشترك مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية : "ما حبّيت ردّ على سؤال امام فيديريكا عما اذا طلبنا استرداد السوري الذي قتلنا في العاقورة لأن الجواب هو انو لازم نعمل اكتر بكتير من هيك ..."