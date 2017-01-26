اسرائيل تستقبل مئة يتيم سوري

اعلنت وزارة الداخلية الاسرائيلية الخميس ان الدولة العبرية ستقوم باستقبال 100 يتيم سوري والمساعدة في اجراءات تبنيهم.

وقال متحدث باسم الوزارة مؤكدا معلومات تناقلتها القناة التلفزيونية العاشرة ان المئة ولد سوري، سيحصلون على اقامة دائمة بعد اقامتهم مؤقتا لفترة اربع سنوات. وسيمكنهم ذلك البقاء من اسرائيل الى اجل غير مسمى.

الإعلان

وتبحث السلطات الاسرائيلية عن عائلات عربية اسرائيلية لتبني هؤلاء الاطفال.

ويقدر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في اراضيهم عند قيام دولة اسرائيل عام 1948

.

ويشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.