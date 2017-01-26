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لم يعلم أنه ظهر خلال بث مباشر... فضُبط بالجرم المشهود على الهواء!

publishing date: 26/01/2017 08:51:35
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لم يعلم أنه ظهر خلال بث مباشر... فضُبط بالجرم المشهود على الهواء!
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ظهر في مقطع فيديو لتقريرٍ تلفزيوني مباشر على الهواء موظف مصرف في موقف محرج أمام الملايين من المشاهدين.

 
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ولم يعلم الموظف بأمر البث التلفزيوني المباشر في وقتها أثناء جلوسه على مكتبه وعمله على حاسوبه الخاص.

 

ولدى استخدامه لحاسوبه، تبيّن أنه كان ينظر إلى صور مثيرة لعارضات أزياء عاريات.

 

وقد تم التحقيق مع هذا الموظّف من قبل إدارة المصرف بعد انتشار الفيديو.

 
ويعود هذا الفيديو لعام 2010 لكن تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الأخيرة.
 
 
 
 
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