لم يعلم أنه ظهر خلال بث مباشر... فضُبط بالجرم المشهود على الهواء!

ظهر في مقطع فيديو لتقريرٍ تلفزيوني مباشر على الهواء موظف مصرف في موقف محرج أمام الملايين من المشاهدين.

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ولم يعلم الموظف بأمر البث التلفزيوني المباشر في وقتها أثناء جلوسه على مكتبه وعمله على حاسوبه الخاص.

ولدى استخدامه لحاسوبه، تبيّن أنه كان ينظر إلى صور مثيرة لعارضات أزياء عاريات.

وقد تم التحقيق مع هذا الموظّف من قبل إدارة المصرف بعد انتشار الفيديو.