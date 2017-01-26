أماكن في المنزل عليك تنظيفها فورًا

تقوم السيدات بالمحافظة على نظافة منازلهن يوميًا عبر تنظيف الأرض والأسطح والمراحيض. ولكن ما لا تعلمنه ربّات المنزل أنّ هناك بعض الأمور التي يجب نسيانها خلال عملية التنظيف للتخلّص من الجراثيم في كل أرجاء البيت.

- نميل دومًا إلى غسل فرشاة الأسنان لكن علينا أيضًا تنظيف حامل الفرشاة لأنه يحتوي على عددٍ كبيرٍ من الجراثيم.

الإعلان

ضعي الماء الساخن في حامل الفرشاة ثم قومي بمسحه باستخدام قطعة من القماش. من بعدها، ضعي غسول الفمّ المضاد للبكتيريا واتركيه في الكوب لبضع دقائق قبل القيام بغسلها مرة جديدة.

- قومي بغسل فتاحة العلب بعد كلّ استخدام بماء ساخن وصابون. ومن فترة إلى أخرى، انقعي فتاحة العلب في الخل لتفادي تكوّن الصدأ.

- في كل مرة تستخدمين فرشاة للشعر، تلتقط الفرشاة الجلد الميت والزيوت وجزيئات الغبار في الفرشاة.

استخدمي فرشاة للأسنان مع بضع قطرات من الشامبو لفرك فرشاة الشعر الخاصة بك ثم قومي بغسلها في الماء واتركيها لليوم التالي في الهواء حتى تجفّ.

- تلمس اليد مفاتيح الأضواء عشرات المرات خلال اليوم الواحد لذلك تتكوّن الجراثيم عليها.

ضعي سائلاً للتنظيف على قطعة من القماش ثم قومي بمسح مفاتيح الأضواء في غرف المنزل كافة.

- يحتوي الهاتف على عددٍ كبيرٍ من الجراثيم لذلك قومي بتنظيفه باستخدام قطعة من القماش أو القطن مع سائل مطهّر.

- يجب تنظيف مقابض الأبواب يوميًا لأنها تلتقط الجراثيم الملتصقة على اليدين.

-استخدمي المطهّر وفرشاة لتنظيف سلات المهملات في المراحيض والمطبخ.