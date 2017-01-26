تناولوا الفطر لتجنّب الإصابة بالألزهايمر

أعلنت دراسة أجراها علماء في جامعة ماليزيا أنّ تناول الفطر يؤدي إلى انخفاض نسبة الإصابة بمرض الألزهايمر.

وبالرغم من تطوّر الأدوية والعلاجات، لم يقدّم الطب حلولاً فعالة لوضع حدّ لهذا المرض المتزايد.

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ووجد العلماء أنّ الفطر يحتوي على مادةٍ تمنع حصول التنكس العصبي( Neurodegeneration) وتعزز عملية نمو الأعصاب في الدماغ، وبالتالي تمنع الإصابة بالأمراض المتعلّقة بالتقدّم في السنّ.

وأجرى الباحثون الدراسة على عددٍ من الفئران المخبرية ووجدوا أنّ تناول الفطر زاد من إنتاج عامل نمو الأعصاب (Nerve Growth Factor ) وهو عامل مهمّ لنمو نوع محدد من الخلايا العصبية والحفاظ عليها.

وأضاف الباحثون أنّ تناول الفطر قد ساعد في تحسين صحّة الدماغ أيضًا.