شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 27 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
كلام الناس
06:30
كلام الناس
القائمة
أخبار دولية
منذ 19 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

طائرات روسية وتركية تضرب أهدافا لداعش في سوريا

publishing date: 26/01/2017 11:38:00
episodes
طائرات روسية وتركية تضرب أهدافا لداعش في سوريا
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان طائرات روسية وتركية نفذت ضربات جوية على أهداف  لداعش قرب بلدة الباب السورية.  

وأضافت انه "نتيجة لهذه العملية المشتركة دمرت الطائرات الروسية ثلاث نقاط للقيادة".

الإعلان

 
 وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن ان هجوما عنيفا لتنظيم الدولة الإسلامية قطع خط إمداد يربط حلب ببقية الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا اليوم لكن مصدرا بالجيش السوري نفى ذلك.
 

وقال المرصد الذي يراقب الحرب ويتخذ من بريطانيا مقرا له  "اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في منطقة الحمام المحاذية لطريق حلب - خناصر - أثريا والذي يعد المنفذ الرئيسي لمحافظة حلب مع بقية مناطق سيطرة قوات النظام في المحافظات السورية"، وأضاف أن  الطريق وحركة المرور عليه انقطع."

 

 لكن مصدرا عسكريا سوريا نفى ذلك وقال إنه لم يقع هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact