طائرات روسية وتركية تضرب أهدافا لداعش في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان طائرات روسية وتركية نفذت ضربات جوية على أهداف لداعش قرب بلدة الباب السورية. وأضافت انه "نتيجة لهذه العملية المشتركة دمرت الطائرات الروسية ثلاث نقاط للقيادة".

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن ان هجوما عنيفا لتنظيم الدولة الإسلامية قطع خط إمداد يربط حلب ببقية الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا اليوم لكن مصدرا بالجيش السوري نفى ذلك .

وقال المرصد الذي يراقب الحرب ويتخذ من بريطانيا مقرا له "اشتباكات عنيفة تدور بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى في منطقة الحمام المحاذية لطريق حلب - خناصر - أثريا والذي يعد المنفذ الرئيسي لمحافظة حلب مع بقية مناطق سيطرة قوات النظام في المحافظات السورية"، وأضاف أن الطريق وحركة المرور عليه انقطع."

لكن مصدرا عسكريا سوريا نفى ذلك وقال إنه لم يقع هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.