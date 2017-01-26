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ماذا تضمنت الرسالة التي وجهها كازنوف الى المشنوق؟

publishing date: 26/01/2017 09:46:00
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ماذا تضمنت الرسالة التي وجهها كازنوف الى المشنوق؟
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دعا رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف الى "اجراء انتخابات نيابية في لبنان في اسرع وقت بشكل يسمح بتجديد مجلس النواب مع تحقيق تمثيل عادل للجميع".

 

واكد على ان" تدعيم العلاقات الوثيقة مع لبنان وتعميق التعاون المتعدد معه يبقيان اولوية بالنسبة للحكومة الفرنسية".

 
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وجاء ذلك في الرسالة التي وجهها كازنوف الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لتهنئته على اعادة تعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة ومثنياً على "نجاحه في مهامه في ظروف امنية صعبة".

 
 
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