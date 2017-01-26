ماذا تعلم عن مرض الانتفاخ الرئوي؟

الإنتفاخ الرئوي هي حالة مرضية مزمنة تصيب أنسجة الرئة والمجاري الهوائية وتؤدي إلى انسدادٍ في التنفس. تحدث هذه الحالة على فترة طويلة وتتطوّر حدّتها تدريجيًا مع مرور الأيام. وليس هناك من علاجٍ لشفاء الإنتفاخ الرئوي بل يمكن للأطباء الحدّ من تطوّره فقط عبر وصف بعض الأدوية.

الإعلان

- المسببات

أعلن الأطباء المتخصّصون أنّ التدخين هو المسبّب الرئيسي لمرض انتفاخ الرئة لأنّه يتسبّب بالإلتهابات ضمن الجيوب الهوائية الصغيرة ممّا يُخفف من قدرتها على التمدّد والإنكماش لإخراج الأوكسجين

وثاني أوكسيد الكاربون.

- العوارض

من الممكن أن يُعاني الأشخاص من حالة الإنتفاخ الرئوي من دون معرفة ذلك بسبب غياب العوارض أو العلامات التي تدلّ على وجودها. وتتطوّر هذه الحالة تدريجيًا حتى يبدأ الشخص بالشعور بانقطاعٍ مستمرٍ في التنفّس والذي يُؤثر سلبًا على حياته ونشاطاته اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يتحوّل لون أصابع اليدين والشفتين إلى اللون الأزرق بسبب انخفاض نسبة الأوكسجين في الدم. كذلك، يؤثر انتفاخ الرئة على الدماغ الذي من الممكن أن يُصبح أقل يقظة بسبب عدم توفّر نسب كافية من الأوكسجين.

ويؤدي الإنتفاخ الرئوي إلى مضاعفاتٍ صحيّة مثل توسّع الجانب الأيمن للقلب وخطر توقّف الرئتين عن العمل.

ويزيد التعرّض لتنشق المواد الصناعية والدخان والهواء الملوّث من خطر الإصابة بالإنتفاخ الرئوي.