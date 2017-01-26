مادونا ممنوعة !

تعليقات المغنية الاميركية الشهيرة مادونا في اثناء مشاركتها بمسيرة في واشنطن في نهاية الاسبوع الماضي ضد الرئيس الاميركي دونالد ترامب,لا تزال تتفاعل.

فمادونا التي قالت في التظاهرة: " فكرت مليا في تفجير البيت الأبيض لكن ذلك لن يغير شيئا", دفع باذاعة HITS 105 الاميركية في تكساس الى اتخاذ قرار بمنع بث كلّ اغانيها .مدير عام الاذاعة برر قرار منع بث اغاني مادونا ,البالغة من العمر 58 عاما , بان المسألة ليست سياسة انما... وطنية !