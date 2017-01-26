ألقي القبض عليه يوم زفافه...والسبب الاغتصاب​

ألقي القبض على بريطاني يُدعى ديري فلين ماكان بارتباطه بأربع تهم اغتصاب وتهمة سرقة في يوم زفافه.

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وتم القبض على ديري بعدما اعتدى جنسيًا الأسبوع الماضي على شابةٍ تبلغ من العمر 24 عامًا في إحدى الحدائق العامة في العاصمة البريطانية لندن.

واقتاد ديري الشابة إلى مكان في الحديقة تكثر فيه الأشجار بحجة أنه يريد أن يطلب منها مبلغًا من المال ثم قام بالإعتداء عليها.

وأعلنت صحيفة ذو سان (The sun) البريطانيّة أنه تم التبليغ عن جريمة ديري للسلطات البريطانية في يوم زفافه .

ولم تدل زوجة ديري الحامل بأي تعليق حول الحادثة وسيظل ديري موقوفاً حتى محاكمته الشهر القادم.