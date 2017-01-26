المحكمة العليا اليونانية ترفض تسليم 8 عسكريين أتراك

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اعلن مسؤول قضائي اليوم ان المحكمة العليا اليونانية قضت برفض تسليم 8 من رجال الجيش التركي فروا إلى اليونان في تموز بعد محاولة انقلاب فاشلة.
ووصل الثمانية إلى شمال اليونان بطائرة هليكوبتر يوم 16 تموز وطلبوا اللجوء السياسي قائلين إنهم يخشون على حياتهم في تركيا.
وطلبت تركيا تسليم الرجال الثمانية قائلة إنهم شاركوا في محاولة الانقلاب ووصفتهم بالخونة. وينفي الثمانية ضلوعهم في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان التي كانت سببا في حملة تطهير في الجيش وأجهزة الدولة.
الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية التركية ان انقرة ستجري "تقييما معمقا" لتاثير رفض القضاء اليوناني تسليم الضباط على العلاقات الثنائية.
ونددت انقرة في بيان بقرار اعتبرته "مدفوعا باعتبارات سياسية" .