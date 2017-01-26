صورتان للأرض التقطتا بفارق 45 سنة... ستصدمانك

نشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA نسبة للتسمية الانكليزيّة National Oceanic and Atmospheric Administration) نسخة محدثة عن الصورة الأيقونيّة "الرخام الأزرق"، وهي إحدى أشهر الصور التي التقطتها مركبة الفضاء الأميركية أبولو 17 للكرة الأرضية في 7 كانون الأول/ديسمبر 1972 من مسافة تبعد 29000 كيلومتر من سطح الأرض.

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وفي 15 كانون الثاني/يناير 2017 التقطت صورة جديدة "للرخام الأزرق" بواسطة قمر صناعي مخصص لالتقاط صور عالية الدقة.

وتبيّن الصور الجديدة كوكب الأرض بتفاصيل أدق من الصورة القدية.

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الصورة التي يعود تاريخها إلى 7 كانون الأول/ديسمبر 1972

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الصورة التي يعود تاريخها إلى 15 كانون الثاني/يناير 2017