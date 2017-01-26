ماذا طلب ثنائي كهدية زفاف من المدعوّين؟

لم يستطع الزوجان أندرو وكارين ستيرات تحمّل كلفة عملية التلقيح الإصطناعي لإنجاب الأطفال فطلبت كارين من المدعوين تقديم المال لهما بدلاً من الهدايا في مناسبة زفافهما.

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واكتشف الزوجان قبل الزفاف أنّ أندرو يُعاني من حالة مرضية نادرة تمنعه وزوجته من الحصول على أطفال.

واستطاع الثنائي جمع أكثر من نصف المبلغ وتوجّه إلى قبرص لتمضية شهر العسل ولتلقّي العلاج هناك.

وبعد أسابيع قليلة، اكتشفت كارين أنها حامل بثلاثة توائم. وبعد ولادتهم المبكرة، قضى التوائم 13 أسبوعاً في المستشفى قبل الذهاب إلى المنزل.

وقالت كارين في مقابلة لها إنّ لديها عائلة جميلة بسبب مدعويها الذين لم يرفضوا مساعدتها عندما طلبت منهم تقديم المال لها ولزوجها.