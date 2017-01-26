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جعجع: مقتنعون أنه لا يمكن إعتماد الستين بعد اليوم

publishing date: 26/01/2017 11:12:52
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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه وفد من حزب التقدمي الإشتراكي انه جرى التباحث بكافة الشؤون وبقانون الانتخابات.

 وشدد جعجع على أن "الوضع في الجبل هو أساس الوضع في لبنان ووضعنا الكثير من الجهود بعد الحرب".

وأكد أنه "يجب على الجبل أن يبقى في وضعه الحالي كما انطلق من جديد على أثر المصالحة التاريخية بعهد البطريرك صفير".

وقال:"هناك طرح لعدد من قوانين الإنتخابات وفي اليومين المقبلين سننكب على دراسة الخيارات المطروحة وسنذهب نحو الأفضل ونتفق مع باقي الفرقاء على القانون، فكلنا مقتنعون أنه لا يمكن إعتماد قانون الستين بعد اليوم، ولكن لا يمكن وضع قانون انتخاب بمعزل عن أي فريق آخر".

من جهته، أشار وزير التربية مروان حمادة الى انهم وجدوا في معراب منطق يتجاوز التهميش وجرى التأكيد أنه لا يجوز أن يكون هناك لا إغفال لمطالب التمثيل الصحيح ولا إلغاء لفريق آخر.

 وتألف وفد "اللقاء الديموقراطي" من تيمور جنبلاط وحمادة وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور وهنري حلو وعلاء الدين ترو.

 
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