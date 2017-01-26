حيل بسيطة لجعل الطهي أسهل وأسرع!

يستغرق الطبخ وقتًا طويلاً كل يوم بخاصةٍ إذا كنّا نُعدّ الأطباق التي تتطلّب دقة في تحضيرها. وتقع السيدات أحيانًا في الخطأ خلال تحضير وجبة معينة، لذلك سنطلعك على بعض الحيل التي ستسهّل عملية الطهي:

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- نميل دومًا إلى رمي "المرطبان" لأننا لا نستطيع إستخراج العسل او المربى التي يحتوي عليها.

ضعي الإناء في وعاء من الماء الساخن واتركيه لبضع دقائق وستستطيعين من بعدها تناول الطعام المتبقّي في أسفله وعلى اطرافه.

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- إذا لم يكن لديك الوقت للذهاب إلى المتجر، حضّري اللحم المفروم عبر استخدام المبشرة.

- إذا قمت بإضافة كمية كبيرة من الملح إلى الطعام، قومي بإضافة بياض البيض إلى الطنجرة واتركي المزيج كي يغلي، ثمّ قومي باستخراج البياض من أعلى الطنجرة وستتخلصين بذلك من الملوحة الزائدة.

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-قومي بثقب الحامض باستخدام عود أسنان حتى تحصلي على العصير بدلاً من تقطيعه إلى نصفين لأخذ الكمية التي تريدينها من دون الحاجة إلى رمي حبة الحامض بأكملها.

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