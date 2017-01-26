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حملة امنية واسعة ضد الارهابيين في النمسا

publishing date: 26/01/2017 12:07:08
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حملة امنية واسعة ضد الارهابيين في النمسا
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نفذت قوات الامن النمساوية صباح الخميس حملة واسعة في اوساط الارهابيين في النمسا واوقفت اربعة عشر شخصا يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش، كما اعلنت النيابة العامة في غراتس.

  

واضافت النيابة في بيان ان 800 شرطي شاركوا في العملية "المقررة منذ فترة بعيدة" وشملت كلا من فيينا وغراتس، المدينة الثانية في البلاد.

        

واوضح المصدر من جهة اخرى ان بين الموقوفين ثلاثة "نمساويين من اصول اجنبية" وبوسنيين وسوريا وبلغاريا ومقدونيا، مشيرا الى ان العملية استهدفت هؤلاء الثمانية جميعا.

   

وتابعت النيابة ان ثلاثة شركاء مفترضين "من اصول بلقانية" اعتقلوا ايضا.

    

كذلك، اعتقلت ثلاث نساء يتحدرن من البلقان اثنتان منهن على الاقل هما زوجتا مشتبه بهما اعتقلا صباحا، وفق المصدر نفسه.

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