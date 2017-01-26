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بالتفاصيل- شارل أيوب ممنوع من مغادرة دبي

publishing date: 26/01/2017 12:43:43
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بالتفاصيل- شارل أيوب ممنوع من مغادرة دبي
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أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانيّة الياس عون في بيان ان الزميل شارل أيوب ناشر جريدة الديار ورئيس تحريرها ممنوع عليه العودة إلى لبنان بسبب دعوى قضائيّة مرفوعة ضدّه، وهو ليس ضدّ المثول أمام القضاء اللبناني، خصوصًا أن القضيّة موضوع الشكوى حصلت في لبنان.

وطالب النقيب السلطات المعنية في دولة الإمارات العربيّة ألا تعامل صحافيًا مثل هذه المعاملة وحجز حريته وهو، أي الأستاذ شارل أيوب، مستعد للمثول أمام أية هيئة قضائيّة في بلده وامام القضاء في دبي.

 

وأضاف ان ايوب يتعهد خطياً حضور الجلسات في دبي، رغم ان القضية المطروحة حصلت على الاراضي اللبنانية والقضاء اللبناني هو من يتابعها، وان تتحول الدعوى الى لبنان، او على الاقل ابلاغ القضاء اللبناني من قبل القضاء في امارة دبي موضوع الدعوى ضد الاستاذ شارل أيوب لمعالجتها بدلاً من اعطائه تأشيرة دخول الى دبي واستدراجه الى تحقيقات دون ابلاغه مسبقاً وفق المادة 322 من ميثاق جنيف لمنظمة العدل الدولية والتي تقضي بإبلاغ السلطات القضائية في اي بلد موضوع الشكوى كي يتسنى للمدعى عليه حق الدفاع عن النفس، وهو امر مقدس الا اذا كانت هناك خلفيات ودوافع سياسية للقضية.

 

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