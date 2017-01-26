Take me out زوبعة في فنجان... قهوة!

زوبعة في فنجان، إنتهت بأن المعالجة تكون على فنجان قهوة...

هكذا نقشت مع العقل والمنطق بعدما عادت الأمور إلى حجمها الطبيعي، ليتبيَّن أن ما أُثير لم يكن "رمانة take me out" بل قلوب ملآنة من نجاح برنامج كسَّر كل الأرقام وأطاح كل سقوف التوقعات...

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أخرجت "القلوب الملآنة" ما تخبِّئه من رعبٍ من النجاح، فحاولت استنفار الرأي العام والوزارة المعنية التي بشرنا حامل حقيبتها، مشكورًا، أنه سيعمل على إلغائها، كما حاولت استنفار المجلس الوطني للإعلام الذي يشكو من دوره الإستشاري المنزوع الصلاحية... لكن المحاولات اليائسة لأيجاد بيئةٍ حاضنة للإنقضاض على البرنامج باءت بالفشل، فانتهت الزوبعة في فنجان على فنجان قهوة...

نقشت مع الإعلام بإبراز ان العاصفة التي هبت لم يكن من لزوم لها، فهي إنْ حققت شيئًا فهو أنها حرفت الانظار، ولو لحين، عن ملفات تخدش السلامة العامة وتخدش الخزينة العامة وتخدش البيئة العامة وتخدش الديموقراطية: سموم الكوستابرافا ومصب نهر الغدير أكثر خطرًا من جرأة برنامج تلفزيوني.

المناقصات المشبوهة والموصوفة بعيوب نفخ الأسعار أكثر خطراً من جدل عقيم حول سقف الحريات.

وإلهاء الرأي العام بمشاريع قوانين انتخابية، حيناً على الأكثري وحيناً آخر على النسبي، وأحياناً على المختلط بين الأكثري والنسبي، وأحيانًا آخر على التأهيل على القضاء، أكثر خطراً من برنامج ذنبه الوحيد أنه يُقدِّم مادة ترفيهية للمشاهد تُنسيه ولو لفترة قصيرة كوابيس بالجملة.

كان المطلوب مساءلة الإعلام، لم يتحقق الهدف, بل إن ما تحقق هو مساءلة الحكومة في السابع من شباط المقبل، صحيح انها في "القصر من مبارح العصر"، لكن ثقافة المساءلة يجب أن تعود بعدما كاد أن ينسى اللبنانيون هذا التقليد، بالمناسبة، اليس ما يخدش الديموقراطية حتى العظم أن آخر مساءلة من مجلس النواب لحكومةٍ تمَّ في تشرين الاول من العام 2012، يمكنكم ان تتصوروا حجم التلكؤ والإهمال حين تكون المسافة الزمنية بين مساءلة ومساءلة خمسة اعوام، هذا وحده يحتاج إلى مساءلة.