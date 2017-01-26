شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 27 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
كلام الناس
06:30
كلام الناس
القائمة
رياضة
منذ 16 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

مباراة ودية ثانية للمنتخب اللبناني للفوتسال للناشئين قبل كأس اسيا

publishing date: 26/01/2017 14:48:04
episodes
مباراة ودية ثانية للمنتخب اللبناني للفوتسال للناشئين قبل كأس اسيا
الإعلان
مقالات ذات صلة
فوز بنك بيروت على طرابلس الفيحاء بنتيجة ٦-١ في إطار المرحلة ١٦...
فوز بنك بيروت على طرابلس الفيحاء بنتيجة ٦-١ في إطار المرحلة ١٦...
فوز بنك بيروت على طرابلس الفيحاء بنتيجة ٦-١ في إطار المرحلة ١٦...
فوز بنك بيروت على طرابلس الفيحاء بنتيجة...
فوز الجيش على شويفات بنتيجة ٥-١ في إطار المرحلة ١٦ من إياب ألفا...
فوز الجيش على شويفات بنتيجة ٥-١ في إطار المرحلة ١٦ من إياب ألفا...
فوز الجيش على شويفات بنتيجة ٥-١ في إطار المرحلة ١٦ من إياب ألفا...
فوز الجيش على شويفات بنتيجة ٥-١ في إطار...
فوز شويفات على طرابلس الفيحاء بنتيجة ٣-٢ في إطار المرحلة ١٥ من...
فوز شويفات على طرابلس الفيحاء بنتيجة ٣-٢ في إطار المرحلة ١٥ من...
فوز شويفات على طرابلس الفيحاء بنتيجة ٣-٢ في إطار المرحلة ١٥ من...
فوز شويفات على طرابلس الفيحاء بنتيجة...
فوز شباب الاشرفية على الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا...
فوز شباب الاشرفية على الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا...
فوز شباب الاشرفية على الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا...
فوز شباب الاشرفية على الجامعة الاميركية...
فوز طرابلس الفيحاء على شباب الاشرفية بنتيجة ٢-١ في إطار المرحلة...
فوز طرابلس الفيحاء على شباب الاشرفية بنتيجة ٢-١ في إطار المرحلة...
فوز طرابلس الفيحاء على شباب الاشرفية بنتيجة ٢-١ في إطار المرحلة...
فوز طرابلس الفيحاء على شباب الاشرفية...
بنك بيروت يكتسح شويفات بنتيجة ٩-٢ في إطار الاسبوع العاشر من ألفا...
بنك بيروت يكتسح شويفات بنتيجة ٩-٢ في إطار الاسبوع العاشر من ألفا...
بنك بيروت يكتسح شويفات بنتيجة ٩-٢ في إطار الاسبوع العاشر من ألفا...
بنك بيروت يكتسح شويفات بنتيجة ٩-٢ في...
دوري ألفا بكرة الصالات: "الأشرفية" ينهي موقعته مع...
دوري ألفا بكرة الصالات: "الأشرفية" ينهي موقعته مع...
دوري ألفا بكرة الصالات: "الأشرفية" ينهي موقعته مع...
دوري ألفا بكرة الصالات:...
الشويفات يحرج بنك بيروت ويشعل الحماس في دوري الفا بكرة الصالات
الشويفات يحرج بنك بيروت ويشعل الحماس في دوري الفا بكرة الصالات
الشويفات يحرج بنك بيروت ويشعل الحماس في دوري الفا بكرة الصالات
الشويفات يحرج بنك بيروت ويشعل الحماس في...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
يخوض منتخب لبنان تحت ٢٠ سنة مباراته الودية الثانية في إطار استعداداته لبطولة آسيا الاولى لهذه الفئة والمقررة في تايلاند في أيار المقبل وذلك أمام نظيره العراقي عند الثامنة مساء يوم الجمعة في افتتاح قاعة نادي الأرز في منطقة المنية شمال لبنان.
 
وكانت المباراة الأولى على ملعب السد في العاصمة بيروت انتهت بخسارة المنتخب المضيف 0-3 يوم الثلاثاء.  
الإعلان

 
وعمل الجهاز الفني خلال اليومين الماضيين على مراجعة شريط المباراة الوقوف عند تفاصيلها وخرج بإنطباع لا بأس به على اعتبار أنها تشكل بداية المشوار في رحلة الألف ميل، لأن فارق الخبرة بين الطرفين بدا واضحا لمصلحة الفائز كون تشكيلته تضم مجموعة متجانسة من اللاعبين تتدرب سويا منذ اكثر من ثلاث سنوات بقيادة المدرب علي طالب. ولا بد من التوقف عند مسألة هامة جداً وهي أن منتخب اسود الرافدين خاض طوال تلك الفترة عددا من المعسكرات الداخلية والخارجية بينها تواجده اليوم في لبنان كما سيخضع لمعسكر مغلق في تايلاند قبل انطلاق النهائيات، في حين أن منتخب لبنان اطلق استعداداته مطلع هذه السنة. ورأى المدير الفني للمنتخب حسين ديب أن المباراة الاولى كانت مناسبة لاختبار قدرات اللاعبين ومدى استطاعتهم على تنفيذ الخطة المرسومة وشدد على أن الصورة ستتغير كليا مع انها لم تكن سلبية على الإطلاق برغم الخسارة.      
 
ويقول المدرب الصربي بوريس سيزمار ان اختيار اللاعبين حالياً لهاتين المباراتين بالتحديد، يراعي اكتساب هؤلاء احتكاكا اكبر باعتبارهم خاضوا مع أنديتهم موسما كاملا في بطولة الدرجة الاولى لكن المنتخب يضم عددا آخراً لا يقل شأنا ويملكون الموهبة اللازمة وهم سيصلون لاحقا الى الجاهزية اللازمة من كل النواحي ليدخلوا في التشكيلة. ورأى سيزمار انه وبرغم الأهداف الثلاثة التي جاءت من اخطاء يمكن تلافيها فهو راضٍ عن الأداء الدفاعي باعتبار انهم لا يمكن ان يصنعوا العجائب في ١٠ حصص تدريبية. كما أشار الى انه سيتسنى له التحضير بشكل أفضل بعد فروغ اللاعبين من التزاماتهم مع أنديتهم وسيكون عندها بمقدوره تكثيف التمارين.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact