مباراة ودية ثانية للمنتخب اللبناني للفوتسال للناشئين قبل كأس اسيا

يخوض منتخب لبنان تحت ٢٠ سنة مباراته الودية الثانية في إطار استعداداته لبطولة آسيا الاولى لهذه الفئة والمقررة في تايلاند في أيار المقبل وذلك أمام نظيره العراقي عند الثامنة مساء يوم الجمعة في افتتاح قاعة نادي الأرز في منطقة المنية شمال لبنان.

وكانت المباراة الأولى على ملعب السد في العاصمة بيروت انتهت بخسارة المنتخب المضيف 0-3 يوم الثلاثاء.

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وعمل الجهاز الفني خلال اليومين الماضيين على مراجعة شريط المباراة الوقوف عند تفاصيلها وخرج بإنطباع لا بأس به على اعتبار أنها تشكل بداية المشوار في رحلة الألف ميل، لأن فارق الخبرة بين الطرفين بدا واضحا لمصلحة الفائز كون تشكيلته تضم مجموعة متجانسة من اللاعبين تتدرب سويا منذ اكثر من ثلاث سنوات بقيادة المدرب علي طالب. ولا بد من التوقف عند مسألة هامة جداً وهي أن منتخب اسود الرافدين خاض طوال تلك الفترة عددا من المعسكرات الداخلية والخارجية بينها تواجده اليوم في لبنان كما سيخضع لمعسكر مغلق في تايلاند قبل انطلاق النهائيات، في حين أن منتخب لبنان اطلق استعداداته مطلع هذه السنة. ورأى المدير الفني للمنتخب حسين ديب أن المباراة الاولى كانت مناسبة لاختبار قدرات اللاعبين ومدى استطاعتهم على تنفيذ الخطة المرسومة وشدد على أن الصورة ستتغير كليا مع انها لم تكن سلبية على الإطلاق برغم الخسارة.

ويقول المدرب الصربي بوريس سيزمار ان اختيار اللاعبين حالياً لهاتين المباراتين بالتحديد، يراعي اكتساب هؤلاء احتكاكا اكبر باعتبارهم خاضوا مع أنديتهم موسما كاملا في بطولة الدرجة الاولى لكن المنتخب يضم عددا آخراً لا يقل شأنا ويملكون الموهبة اللازمة وهم سيصلون لاحقا الى الجاهزية اللازمة من كل النواحي ليدخلوا في التشكيلة. ورأى سيزمار انه وبرغم الأهداف الثلاثة التي جاءت من اخطاء يمكن تلافيها فهو راضٍ عن الأداء الدفاعي باعتبار انهم لا يمكن ان يصنعوا العجائب في ١٠ حصص تدريبية. كما أشار الى انه سيتسنى له التحضير بشكل أفضل بعد فروغ اللاعبين من التزاماتهم مع أنديتهم وسيكون عندها بمقدوره تكثيف التمارين.