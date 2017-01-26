سيزار أبي خليل للـLBCI: سنزيد تعرفة الكهرباء بشكل خفيف

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ان تعرفة الكهرباء ستزيد بشكل خفيف وستنخفض بالمقابل على المواطن ساعات الكهرباء من المولدات . وأكد أبي خليل في مقابلة مع برنامج كلام الناس على شاشة الـ"ال.بي.سي.أي" انه يسعى الى جباية كاملة في ملف الكهرباء، مشيرا الى انه لا يجوز البيع باقل الكلفة والا تخسر الشركة. ولفت ابي خليل الى ان الوزارة تقوم بتأهيل عدد من المعامل للوصول الى اكتفاء ذاتي في الكهرباء. وأشار الى ان معمل الجية ذاهب الى الفك وسيبنى معملاً جديداً مكانه، كما يوجد مشروع ترميم لمعمل الذوق بدأ منذ عام 2006. الإعلان

وكشف الى انه وقع عقداً مع البواخر التركية للكهرباء على مدى 3 سنوات ريثما يتم الانتهاء من تسوية وتحسين وضع المعامل لدينا. وأوضح ان البواخر تنتج 400 ميغاوات ولولاها لكان الوضع في لبنان كارثياً.

وعن ملف النفط، رأى ابي خليل ان لبنان يتمتع بأفضل نظام حوكمة في قطاع البترول في العالم.

ونوه انه يتم العمل مع خبراء عالميين في مجال النفط، مشيرا الى ان هيئة ادارة قطاع البترول كانت تعمل على مدى سنوات رغم عدم بت الملف على طاولة مجلس الوزراء.

وشدد على ان "شرطنا الأول للشركات النفطية هو أن يكون 80٪ من مكوّنها محلي"، ولفت الى ان اللبنانيين الذين يعملون في الخارج بقطاع النفط يتم التواصل معهم للعودة الى لبنان.

اما عن ملف السدود، أكد ابي خليل ان هذه المشاريع مستمرة وسد جنة قيد الانجاز، علما ان 7 سدود سيتم الانتهاء منها في سنوات قليلة جدا .

ولفت الى ان المياه الجوفية الى تناقص ويجب الذهاب الى المياه السطحية .