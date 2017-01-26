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المجلس الوطني في "التيار الوطني الحر": هناك فرصة حقيقية وجدية لمكافحة الفساد

publishing date: 26/01/2017 17:29:00
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المجلس الوطني في &quot;التيار الوطني الحر&quot;: هناك فرصة حقيقية وجدية لمكافحة الفساد
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عقد المجلس الوطني في "التيار الوطني الحر" اجتماعه الأول لهذه السنة برئاسة رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل .

 

تم مناقشة جدول أعمال المجلس الوطني الذي تضمّن مناقشة أفكار واردة، إقرار الورقة السياسية لـ"التيار"، تعديلات على النظام الداخلي.

 

ثم عرضت سياسات داخلية ابرزها تحويل "التيار" الى ماكينة انتخابية، بند الخدمات، وبند الاستشاريين 

 

وشدد باسيل على ان "وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية هو تصحيح ميثاقي فقد أصبح على رأس الجمهورية من هو الأكثر تمثيلاً مسيحياً ووطنياً".

 

ورأى باسيل ان هناك فرصة حقيقية وجدية لمكافحة الفساد يجب استثمارها وتحقيق الاصلاح وفرصة للنهوض الاقتصادي وتحقيق الازدهار وتلبية حاجات الناس المعيشية.

 

وأعلن ان أولوية "التيار" المطلقة اليوم هي الفوز بالانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون جديد يؤمّن صحة التمثيل لتكون لدينا الأكثرية التي تسمح لنا تحقيق برامجنا الميثاقية والاصلاحية بهدف بناء الدولة.

 

وقال باسيل وهو يتلو الورقة السياسية:" على التيار أن يتحول الى ماكينة انتخابية بحسب الآليات المعتمدة، ويجب أن يكون لدينا أكبر عدد مرشحين على قاعدة أن الأولوية في الترشيح هي للمنتسب لـ"التيار"، يأتي بعده الصديق، وبعده الحليف بحسب موجبات التحالفات الانتخابية".

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