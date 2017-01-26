خالد الضاهر لـ "الأنباء": الجرة انكسرت بيني وبين "المستقبل"

رأى النائب خالد الضاهر ان التجاذب الحاصل حول قانون الانتخاب هو أمر طبيعي بين فرقاء يسعى كل منهم لإقراره بما يتناسب ومصالحه السياسية خصوصا ان القانون العتيد أيا يكن شكله ومضمونه سيعطي صورة عن مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، إلا ان ما هو غير طبيعي هو ان التجاذب يحصل في الوقت الضيق والقاتل.

وأكد الضاهر في حديث لصحيفة "الانباء الكويتية" ان الجرة قد انكسرت نهائيا بينه وبين الرئيس سعد الحريري ولن يكون بالتالي اي تعاون سياسي وانتخابي بينهما.

وأضاف ان الانتخابات النيابية المقبلة ستأتي بتغييرات كبيرة في عكار وطرابلس والمنية والضنية، لاسيما ان تيار المستقبل اعترف بأخطائه التي أدت الى انسحاب جمهوره من حوله نتيجة تفريطه بالثوابت الوطنية وبكرامة وحقوق الطائفة السنية، مشيرا الى ان العطل ليس بالرئيس الحريري بل بالمحيطين به.