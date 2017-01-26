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كنعان عن قانون الانتخاب: التشاور مفتوح مع مختلف الكتل

publishing date: 26/01/2017 18:48:57
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كنعان عن قانون الانتخاب: التشاور مفتوح مع مختلف الكتل
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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان الا تناقض بعد اليوم في مقاربة قانون الانتخاب على المستوى المسيحي.

 

 ولفت الى انه يمكن الخروج بشيء مشترك في الايام المقبلة، والتشاور مفتوح مع مختلف الكتل والقوى. وقال:"الانتظار لن يكون طويلا للاتفاق بين كل الافرقاء على قانون جديد والا سيكون لنا موقف حاسم".

 

واعتبر كنعان ان هناك اكثر من صيغة تبحث، من بينها المختلط المعدل وفق المعيار الموحد والتأهيل على مرحلتين.

 

واذ جدد في رفض قانون الستين معدلا، اكد اهمية الحوار مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط حول قانون الانتخاب، والكتل الاخرى، مشددا على الا يمكن لاي كتلة ان توقف مسار قانون الانتخاب الجديد.

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