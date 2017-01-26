فتاة من داعش في السجن لـ6 سنوات بألمانيا

قضت محكمة المانية بحبس فتاة المانية-مغربية ست سنوات بعدما دانتها بطعن شرطي بسكين في شباط 2016 في هجوم دعما لتنظيم داعش استنادا الى الرسائل التي وجدت في هاتفها النقال.

ودانت المحكمة في مدينة تسيله الشمالية صفية س. البالغة 16 عاما بـ"محاولة قتل وضرب والتسبب بجروح ودعم منظمة ارهابية اجنبية".

وقبل الهجوم كانت صفية س. معروفة لدى الشرطة التي استجوبتها بعدما توجهت والدتها الى اسطنبول لاعادتها في كانون الثاني 2016 بينما كانت تحاول الالتحاق بداعش في سوريا.