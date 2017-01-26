شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 27 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
كلام الناس
06:30
كلام الناس
القائمة
صحف اليوم
منذ 7 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

هل توصّل لقاء جنبلاط - الجميل لرؤية موحدة حول قانون الانتخاب؟

publishing date: 26/01/2017 23:56:47
episodes
هل توصّل لقاء جنبلاط - الجميل لرؤية موحدة حول قانون الانتخاب؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

التقى النائب وليد جنبلاط مساء رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل. وقال مصدر كتائبي لـ"النهار" ان وجهات النظر كانت متطابقة من حيث رفض أي شكل من أشكال التهميش لأي مكون طائفي او سياسي. وتم التأكيد ان العيش المشترك في الجبل هو من الخطوط الحمر التي لا يجوز المس بها. وعبر الجميل عن حرصه على قانون للانتخاب يطوي نهائياً صفحة الهواجس والمخاوف ويستبدل منطق التسويات السياسية المرحلية بقانون عصري ثابت ودائم يؤمن الاستقرار للمجتمع اللبناني وللمؤسسات الدستورية.

وأوضح المصدر ان الحزب وقف وسيقف الى جانب رئيس الجمهورية في سعيه الى الدفع في اتجاه انتاج قانون جديد يضمن صحة التمثيل والاستقرار السياسي لعمل المؤسسات الدستورية أطول فترة ممكنة.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact