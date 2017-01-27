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النهار ستدفع الرواتب ... كتعويضات

publishing date: 27/01/2017 00:18:33
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النهار ستدفع الرواتب ... كتعويضات
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أُنجزت تسوية بين إدارة جريدة "النهار" ولجنة المتابعة للموظفين المصروفين، برعاية وزارة الإعلام التي جمعت ممثلين عن الطرفين، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار".

 وانتهى الاجتماع الى التوافق على أن تدفع إدارة الصحيفة الرواتب المتأخرة للمصروفين، والتي تقدر بـ 15 شهراً، مع بدل شهر إضافي، ما يجعل التوقف عن العمل تركاً فعلياً للوظيفة. وفي هذا مخالفة واضحة لقانون الطرد التعسفي الذي يقضي بدفع تعويضات تشمل أشهر إنذار وأشهر خدمة، تتفاوت بحسب سنوات الخدمة.

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