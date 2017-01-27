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فياض لـ"الجمهورية" : كل القوى جَادّة في الوصول الى قانون انتخابي جديد

publishing date: 27/01/2017 00:52:58
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فياض لـ&quot;الجمهورية&quot; : كل القوى جَادّة في الوصول الى قانون انتخابي جديد
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أوضح النائب علي فيّاض ان "كل القوى جَادّة في الوصول الى قانون انتخابي جديد وأجواء الاجتماعات التي تحصل بنّاءة وجادّة وتعكس إحساس الجميع برغبة في الوصول الى قانون انتخابي في اسرع وقت، واجتماعاتنا مفتوحة".

 

وقال في حديث لصحيفة "الجمهورية": "لا استطيع ان اقول إنني متفائل او متشائم، هناك عمل يومي ومستمر، والموضوع يتطلب جهداً وعملاً حثيثاً، وهذا ما نقوم به".

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