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ما صحة إصابة الأسد بجلطة دماغية؟

publishing date: 27/01/2017 01:00:40
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ما صحة إصابة الأسد بجلطة دماغية؟
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بعد تواتر أنباء صحافية خلال الساعات الأخيرة تتحدث عن نقل الرئيس السوري بشار الأسد إلى المستشفى في ظروف صحية غامضة، وإثر ورود معلومات صحافية فرنسية عن احتمال أن يكون قد تعرض لطلق ناري على يد حارسه الشخصي، كشف مصدر سوري معارض بارز لـ"المستقبل" أمس أنّ معلومات موثوقة وردته من دمشق تؤكد إصابة الأسد بجلطة دماغية نُقل على إثرها إلى "مستشفى الشامي" للمعالجة تحت حراسة أمنية مشددة.

 

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