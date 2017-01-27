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مستشار لترامب يصف وسائل الإعلام بـ"حزب المعارضة"

publishing date: 27/01/2017 01:23:29
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مستشار لترامب يصف وسائل الإعلام بـ&quot;حزب المعارضة&quot;
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وصف أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس وسائل الإعلام بـ"المعارضة"، قائلا إن "عليها إبقاء فمها مغلقا".

 

 وقال كبير المستشارين الإستراتيجيين في البيت الأبيض ستيفن بانون إن "على وسائل الإعلام أن تشعر بالحرج والإهانة وإبقاء فمها مغلقا والاستماع في الوقت الحالي".

 
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 وأضاف أن "وسائل الاعلام هنا هي حزب المعارضة، هم لا يفهمون هذا البلد. ما زالوا لا يفهمون لماذا دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة".
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