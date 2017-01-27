وزير الخارجية المكسيكي : مسألة دفع ثمن الجدار غير قابلة للتفاوض

أعلن وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي ان بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على علاقات جيدة، لكن دفع ثمن الجدار الذي يريد الرئيس الأميركي تشييده "غير قابل للتفاوض".

وأوضح فيديغاراي في خلال مؤتمر صحافي في السفارة المكسيكية بواشنطن أن "هناك أشياء غير قابلة للتفاوض، وأشياء لم ولن يتم التفاوض عليها. حقيقة قول إنه يجب على المكسيك أن تدفع للجدار هو ببساطة شيء غير قابل للتفاوض".

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وكان فيديغاراي متواجدا في واشنطن مع وفد رفيع المستوى للتحضير لزيارة كان سيقوم بها الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو.

لكن التوتر تصاعد الخميس بين الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو ونظيره الأميركي دونالد ترامب مع إعلان الأول إلغاء زيارته لواشنطن على خلفية الخلاف حول بناء الجدار الحدودي واتفاق التبادل الحر.